Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Acerinox-Investment im Blick
|
25.02.2026 10:04:07
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Acerinox-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,09 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acerinox-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,002 Acerinox-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Acerinox-Aktie auf 13,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,01 EUR wert. Mit einer Performance von +45,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Acerinox belief sich jüngst auf 3,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Acerinox S.A.
Analysen zu Acerinox S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Acerinox S.A.
|13,28
|1,14%
