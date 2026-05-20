Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Acerinox-Investment im Blick
|
20.05.2026 10:04:25
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor 10 Jahren verdient
Das Acerinox-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Acerinox-Anteile bei 9,41 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,627 Acerinox-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,50 EUR, da sich der Wert einer Acerinox-Aktie am 19.05.2026 auf 14,35 EUR belief. Mit einer Performance von +52,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Acerinox belief sich jüngst auf 3,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!