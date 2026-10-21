Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Acerinox-Investition im Blick
|
21.10.2026 10:03:28
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Acerinox-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Acerinox-Aktie 8,82 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 113,379 Acerinox-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 899,09 EUR, da sich der Wert einer Acerinox-Aktie am 20.10.2026 auf 16,75 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89,91 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Acerinox belief sich zuletzt auf 4,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acerinox S.A.
Analysen zu Acerinox S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acerinox S.A.
|16,43
|-2,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.