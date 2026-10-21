IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Acerinox-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Acerinox-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Acerinox-Aktie 8,82 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 113,379 Acerinox-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 899,09 EUR, da sich der Wert einer Acerinox-Aktie am 20.10.2026 auf 16,75 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89,91 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Acerinox belief sich zuletzt auf 4,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at