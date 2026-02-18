Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
18.02.2026 10:04:02
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor 5 Jahren verdient
Am 18.02.2021 wurde die Acerinox-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Acerinox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 042,753 Anteile im Depot. Die gehaltenen Acerinox-Aktien wären am 17.02.2026 13 743,48 EUR wert, da der Schlussstand 13,18 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,43 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Acerinox zuletzt 3,34 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Acerinox S.A.
|Acerinox S.A.
|13,03
|-2,47%
