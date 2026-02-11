IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ACS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das ACS-Papier an diesem Tag bei 15,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ACS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,273 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 614,16 EUR, da sich der Wert einer ACS-Aktie am 10.02.2026 auf 97,90 EUR belief. Damit wäre die Investition um 514,16 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von ACS bezifferte sich zuletzt auf 25,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at