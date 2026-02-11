ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Profitables ACS-Investment?
|
11.02.2026 10:04:06
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das ACS-Papier an diesem Tag bei 15,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ACS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,273 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 614,16 EUR, da sich der Wert einer ACS-Aktie am 10.02.2026 auf 97,90 EUR belief. Damit wäre die Investition um 514,16 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von ACS bezifferte sich zuletzt auf 25,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACS S.A.
|
11.02.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.01.26
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.01.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
31.12.25
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.12.25
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)