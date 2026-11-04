IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden ACS-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ACS-Aktie 33,89 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die ACS-Aktie investiert hat, hat nun 295,072 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 235,17 EUR, da sich der Wert einer ACS-Aktie am 03.11.2026 auf 92,30 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 172,35 Prozent.

ACS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at