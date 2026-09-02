IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ACS gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das ACS-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ACS-Anteile bei 63,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 157,233 ACS-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 006,29 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 01.09.2026 auf 101,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,06 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von ACS bezifferte sich zuletzt auf 27,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at