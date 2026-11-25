Vor Jahren in ACS eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ACS-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die ACS-Anteile bei 78,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das ACS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 127,714 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 82,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 568,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,68 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von ACS belief sich jüngst auf 22,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at