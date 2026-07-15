IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ACS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ACS-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ACS-Papier bei 29,76 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 33,602 ACS-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.07.2026 4 025,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 119,80 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 4 025,54 EUR entspricht einer Performance von +302,55 Prozent.

Jüngst verzeichnete ACS eine Marktkapitalisierung von 31,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at