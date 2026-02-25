IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ACS eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das ACS-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,93 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 358,038 ACS-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 107,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 596,49 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 285,96 Prozent.

Am Markt war ACS jüngst 27,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at