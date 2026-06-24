ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Lukratives ACS-Investment?
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24.06.2026 10:03:49
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren eingebracht
Am 24.06.2021 wurde die ACS-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren ACS-Anteile an diesem Tag 22,66 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ACS-Aktie investiert, befänden sich nun 44,131 ACS-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ACS-Papiere wären am 23.06.2026 5 745,81 EUR wert, da der Schlussstand 130,20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 474,58 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von ACS belief sich zuletzt auf 35,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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