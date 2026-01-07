ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|ACS-Performance
|
07.01.2026 10:03:58
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren ACS-Anteile an diesem Tag 25,86 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,666 ACS-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 88,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 431,61 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 3 431,61 EUR entspricht einer Performance von +243,16 Prozent.
Der Börsenwert von ACS belief sich zuletzt auf 22,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
