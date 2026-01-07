ACS Aktie

ACS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

ACS-Performance 07.01.2026 10:03:58

IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren ACS-Anteile an diesem Tag 25,86 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,666 ACS-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 88,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 431,61 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 3 431,61 EUR entspricht einer Performance von +243,16 Prozent.

Der Börsenwert von ACS belief sich zuletzt auf 22,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ACS S.A.

Analysen zu ACS S.A.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ACS S.A. 92,50 4,05% ACS S.A.

