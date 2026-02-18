IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ACS gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ACS-Papier via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der ACS-Anteile betrug an diesem Tag 51,55 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die ACS-Aktie investiert hat, hat nun 19,399 Anteile im Depot. Die gehaltenen ACS-Anteile wären am 17.02.2026 1 974,78 EUR wert, da der Schlussstand 101,80 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 97,48 Prozent angezogen.

ACS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at