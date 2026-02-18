ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Rentable ACS-Investition?
|
18.02.2026 10:04:02
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ACS-Papier via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der ACS-Anteile betrug an diesem Tag 51,55 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die ACS-Aktie investiert hat, hat nun 19,399 Anteile im Depot. Die gehaltenen ACS-Anteile wären am 17.02.2026 1 974,78 EUR wert, da der Schlussstand 101,80 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 97,48 Prozent angezogen.
ACS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACS S.A.
|
18.02.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.01.26
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.01.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
31.12.25
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu ACS S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ACS S.A.
|104,30
|-1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.