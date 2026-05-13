ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Rentabler ACS-Einstieg?
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13.05.2026 10:04:04
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der ACS-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,25 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,467 ACS-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ACS-Aktie auf 128,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 251,53 EUR wert. Mit einer Performance von +125,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von ACS belief sich zuletzt auf 35,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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