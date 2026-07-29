IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ACS-Investment gewesen.

Am 29.07.2016 wurde das ACS-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der ACS-Anteile betrug an diesem Tag 21,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das ACS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,589 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ACS-Papiere wären am 28.07.2026 493,34 EUR wert, da der Schlussstand 107,50 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 393,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ACS belief sich zuletzt auf 28,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at