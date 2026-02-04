IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen

Das ACS-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das ACS-Papier an diesem Tag bei 25,02 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 399,640 ACS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 38 525,31 EUR, da sich der Wert eines ACS-Anteils am 03.02.2026 auf 96,40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 285,25 Prozent.

Jüngst verzeichnete ACS eine Marktkapitalisierung von 24,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at