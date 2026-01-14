ACS Aktie

ACS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler ACS-Einstieg? 14.01.2026 10:03:57

IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in ACS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.01.2016 wurden ACS-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren ACS-Anteile an diesem Tag 18,97 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 527,119 ACS-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (93,75 EUR), wäre die Investition nun 49 417,43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 394,17 Prozent.

ACS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ACS S.A.

mehr Nachrichten