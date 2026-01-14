IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in ACS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.01.2016 wurden ACS-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren ACS-Anteile an diesem Tag 18,97 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 527,119 ACS-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (93,75 EUR), wäre die Investition nun 49 417,43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 394,17 Prozent.

ACS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at