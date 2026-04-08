ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Frühe Anlage
|
08.04.2026 10:03:55
IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die ACS-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die ACS-Anteile bei 22,05 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die ACS-Aktie investierten, hätten nun 453,613 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 111,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50 668,56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 406,69 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von ACS bezifferte sich zuletzt auf 28,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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