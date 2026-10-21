IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ACS-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 22,94 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,360 ACS-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 391,94 EUR, da sich der Wert eines ACS-Anteils am 20.10.2026 auf 89,90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 291,94 Prozent angezogen.

ACS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at