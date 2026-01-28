IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in ACS-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das ACS-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ACS-Aktie bei 27,08 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die ACS-Aktie investierten, hätten nun 36,928 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.01.2026 3 557,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 96,35 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 255,80 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für ACS eine Börsenbewertung in Höhe von 24,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at