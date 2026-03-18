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ACS Aktie

ACS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

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Frühe Investition 18.03.2026 10:04:50

IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in ACS eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

ACS-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren ACS-Anteile an diesem Tag 54,60 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das ACS-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 183,150 ACS-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 107,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 19 743,59 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97,44 Prozent.

Zuletzt verbuchte ACS einen Börsenwert von 28,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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