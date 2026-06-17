IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das ACS-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ACS-Anteile bei 31,63 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ACS-Aktie investiert, befänden sich nun 3,162 ACS-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.06.2026 398,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 126,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 298,67 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von ACS belief sich jüngst auf 33,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at