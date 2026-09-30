ACS Aktie

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WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

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ACS-Investition im Blick 30.09.2026 10:03:37

IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen ACS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

ACS-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,471 ACS-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,96 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 29.09.2026 auf 92,45 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 35,96 Prozent.

Der Marktwert von ACS betrug jüngst 24,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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