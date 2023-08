IBEX 35-Wert Aena-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Aena eingebracht

Am 28.08.2020 wurde das Aena-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 128,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Aena-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,764 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 086,57 EUR, da sich der Wert eines Aena-Anteils am 25.08.2023 auf 139,95 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 8,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Aena bezifferte sich zuletzt auf 20,99 Mrd. Euro. Am 11.02.2015 wurden Aena-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Aena-Aktie bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at