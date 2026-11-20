Wer vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Amadeus IT-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Amadeus IT-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41,80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, befänden sich nun 2,392 Amadeus IT-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 145,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,64 EUR belief. Damit wäre die Investition um 45,07 Prozent gestiegen.

Der Amadeus IT-Wert an der Börse wurde auf 25,22 Mrd. Euro beziffert. Das Amadeus IT-IPO fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Der erste festgestellte Kurs des Amadeus IT-Papiers lag damals bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at