IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Amadeus IT gewesen.

Amadeus IT-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,01 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investierten, hätten nun 2,381 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 138,55 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 27.08.2026 auf 58,20 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 138,55 EUR, was einer positiven Performance von 38,55 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Amadeus IT eine Börsenbewertung in Höhe von 24,10 Mrd. Euro. Die Amadeus IT-Aktie wurde am 28.04.2010 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Amadeus IT-Papier bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at