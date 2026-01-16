IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amadeus IT von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 16.01.2016 wurde die Amadeus IT-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Amadeus IT-Anteile bei 36,72 EUR. Bei einem Amadeus IT-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,237 Amadeus IT-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 679,42 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 15.01.2026 auf 61,66 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +67,94 Prozent.

Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,80 Mrd. Euro gelistet. Das Amadeus IT-Papier wurde am 28.04.2010 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Ein Amadeus IT-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

