IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amadeus IT von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Amadeus IT-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,49 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,477 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Amadeus IT-Aktie auf 53,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 209,71 EUR wert. Damit wäre die Investition um 20,97 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Amadeus IT bezifferte sich zuletzt auf 22,75 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Papiers fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Die Amadeus IT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at