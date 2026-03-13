IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Amadeus IT-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Amadeus IT-Papier bei 36,86 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hat, hat nun 2,713 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,75 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 12.03.2026 auf 52,98 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,75 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Amadeus IT eine Börsenbewertung in Höhe von 22,83 Mrd. Euro. Das Amadeus IT-IPO fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Papiers belief sich damals auf 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

