IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68,46 EUR. Bei einem Amadeus IT-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 146,071 Amadeus IT-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.01.2026 8 416,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,62 EUR belief. Damit wäre die Investition um 15,83 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Amadeus IT betrug jüngst 25,10 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Damals wurde der erste Kurs eines Amadeus IT-Anteils bei 11,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at