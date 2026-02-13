IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amadeus IT-Investment verdienen können.

Am 13.02.2016 wurde das Amadeus IT-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Amadeus IT-Papier 34,15 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 292,826 Amadeus IT-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2026 gerechnet (49,02 EUR), wäre das Investment nun 14 354,32 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,54 Prozent angewachsen.

Am Markt war Amadeus IT jüngst 21,89 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Papiere an der Börse STN war der 28.04.2010. Zum Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie wurde der Erstkurs mit 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at