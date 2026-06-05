Amadeus IT Aktie

Amadeus IT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

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Profitable Amadeus IT-Investition? 05.06.2026 10:03:53

IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Amadeus IT-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Amadeus IT-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amadeus IT-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,450 Amadeus IT-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (54,00 EUR), wäre das Investment nun 132,29 EUR wert. Damit wäre die Investition um 32,29 Prozent gestiegen.

Amadeus IT war somit zuletzt am Markt 22,24 Mrd. Euro wert. Am 28.04.2010 fand der erste Handelstag des Amadeus IT-Papiers an der Börse STN statt. Das Amadeus IT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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