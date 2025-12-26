Amadeus IT Aktie

Amadeus IT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

Rentables Amadeus IT-Investment? 26.12.2025 10:03:34

IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amadeus IT-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien verlieren können.

Amadeus IT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68,24 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Amadeus IT-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146,542 Amadeus IT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 62,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 109,03 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 109,03 EUR, was einer negativen Performance von 8,91 Prozent entspricht.

Insgesamt war Amadeus IT zuletzt 27,01 Mrd. Euro wert. Amadeus IT-Anteile wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Amadeus IT-Papier bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

