IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amadeus IT-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Amadeus IT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68,24 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Amadeus IT-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146,542 Amadeus IT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 62,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 109,03 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 109,03 EUR, was einer negativen Performance von 8,91 Prozent entspricht.
Insgesamt war Amadeus IT zuletzt 27,01 Mrd. Euro wert. Amadeus IT-Anteile wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Amadeus IT-Papier bei 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
