Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Rentabler Amadeus IT-Einstieg?
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27.11.2026 10:03:44
IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amadeus IT-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Amadeus IT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Amadeus IT-Anteile betrug an diesem Tag 63,10 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, befänden sich nun 15,848 Amadeus IT-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 980,98 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 980,98 EUR entspricht einer negativen Performance von 1,90 Prozent.
Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,16 Mrd. Euro gelistet. Amadeus IT-Anteile wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Amadeus IT-Papiers lag damals bei 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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