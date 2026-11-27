Wer vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Amadeus IT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Amadeus IT-Anteile betrug an diesem Tag 63,10 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, befänden sich nun 15,848 Amadeus IT-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 980,98 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 980,98 EUR entspricht einer negativen Performance von 1,90 Prozent.

Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,16 Mrd. Euro gelistet. Amadeus IT-Anteile wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Amadeus IT-Papiers lag damals bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at