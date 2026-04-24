IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Amadeus IT-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,00 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,587 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Amadeus IT-Papiers auf 49,85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,13 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,87 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich jüngst auf 21,95 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Anteils fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Damals wurde der erste Kurs der Amadeus IT-Aktie bei 11,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at