IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Amadeus IT-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Amadeus IT-Anteile bei 66,50 EUR. Bei einem Amadeus IT-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,504 Amadeus IT-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 76,36 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 16.07.2026 auf 50,78 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,64 Prozent.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich jüngst auf 20,13 Mrd. Euro. Die Amadeus IT-Aktie wurde am 28.04.2010 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Amadeus IT-Aktie bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at