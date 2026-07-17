Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Lohnendes Amadeus IT-Investment?
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17.07.2026 10:03:58
IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Amadeus IT-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Amadeus IT-Anteile bei 66,50 EUR. Bei einem Amadeus IT-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,504 Amadeus IT-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 76,36 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 16.07.2026 auf 50,78 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,64 Prozent.
Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich jüngst auf 20,13 Mrd. Euro. Die Amadeus IT-Aktie wurde am 28.04.2010 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Amadeus IT-Aktie bei 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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