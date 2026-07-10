Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Frühe Investition
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10.07.2026 10:04:08
IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Amadeus IT von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 72,14 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 138,619 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 942,06 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 09.07.2026 auf 50,08 EUR belief. Mit einer Performance von -30,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Amadeus IT einen Börsenwert von 19,83 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 wagte die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amadeus IT-Anteils auf 11,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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