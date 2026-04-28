Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Banco de Sabadell SA-Investition
|
28.04.2026 10:03:39
IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Banco de Sabadell SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0,94 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 058,425 Banco de Sabadell SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 357,32 EUR, da sich der Wert eines Banco de Sabadell SA-Papiers am 27.04.2026 auf 3,17 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +235,73 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Banco de Sabadell SA eine Börsenbewertung in Höhe von 15,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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