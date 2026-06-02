Banco de Sabadell Aktie

Banco de Sabadell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34

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Langfristige Performance 02.06.2026 10:04:20

IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 156,055 Banco de Sabadell SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.06.2026 auf 2,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 443,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 343,04 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Banco de Sabadell SA einen Börsenwert von 14,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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