Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Lukrative Banco de Sabadell SA-Investition?
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24.11.2026 10:03:35
IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Banco de Sabadell SA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Banco de Sabadell SA-Anteile betrug an diesem Tag 1,18 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 845,923 Banco de Sabadell SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 3 052,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,61 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 205,29 Prozent gleich.
Der Marktwert von Banco de Sabadell SA betrug jüngst 16,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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