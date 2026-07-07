IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Banco de Sabadell SA-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Banco de Sabadell SA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,07 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Banco de Sabadell SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 9 304,316 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 3,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 071,55 EUR wert. Mit einer Performance von +200,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Banco de Sabadell SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at