IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 29.09.2016 wurde das Banco de Sabadell SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Banco de Sabadell SA-Papier an diesem Tag bei 1,11 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 047,317 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 384,60 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 233,85 Prozent angezogen.

Am Markt war Banco de Sabadell SA jüngst 17,81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at