Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Rentable Banco de Sabadell SA-Investition?
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21.07.2026 10:04:12
IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Banco de Sabadell SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,12 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert, befänden sich nun 890,076 Banco de Sabadell SA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Banco de Sabadell SA-Papiere wären am 20.07.2026 2 850,91 EUR wert, da der Schlussstand 3,20 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 185,09 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Banco de Sabadell SA betrug jüngst 15,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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