IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Banco de Sabadell SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Banco de Sabadell SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Banco de Sabadell SA-Papiers betrug an diesem Tag 0,98 EUR. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 101,854 Banco de Sabadell SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Banco de Sabadell SA-Anteile wären am 05.01.2026 349,77 EUR wert, da der Schlussstand 3,43 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 249,77 Prozent gesteigert.

Banco de Sabadell SA wurde am Markt mit 17,04 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at