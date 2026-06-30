IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Banco de Sabadell SA-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,57 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 741,553 Banco de Sabadell SA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.06.2026 5 376,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,09 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 437,62 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA belief sich zuletzt auf 15,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at