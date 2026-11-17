Wer vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Banco de Sabadell SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Banco de Sabadell SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 155,231 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,76 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 583,67 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 483,67 Prozent.

Banco de Sabadell SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at