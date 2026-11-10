IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8 130,081 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banco de Sabadell SA-Papiers auf 3,69 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 008,13 EUR wert. Damit wäre die Investition 200,08 Prozent mehr wert.

Banco de Sabadell SA wurde am Markt mit 17,05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at