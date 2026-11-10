Banco de Sabadell Aktie

Banco de Sabadell ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Banco de Sabadell SA-Anlage? 10.11.2026 10:03:31

IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8 130,081 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banco de Sabadell SA-Papiers auf 3,69 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 008,13 EUR wert. Damit wäre die Investition 200,08 Prozent mehr wert.

Banco de Sabadell SA wurde am Markt mit 17,05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banco de Sabadell SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Banco de Sabadell SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Banco de Sabadell SA 3,73 1,44% Banco de Sabadell SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen