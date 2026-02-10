Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Rentabler Banco de Sabadell SA-Einstieg?
|
10.02.2026 10:04:07
IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 10.02.2021 wurde die Banco de Sabadell SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Banco de Sabadell SA-Papier bei 0,39 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25 647,602 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 84 175,43 EUR, da sich der Wert eines Banco de Sabadell SA-Anteils am 09.02.2026 auf 3,28 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 741,75 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA belief sich zuletzt auf 15,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!