IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.02.2021 wurde die Banco de Sabadell SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Banco de Sabadell SA-Papier bei 0,39 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25 647,602 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 84 175,43 EUR, da sich der Wert eines Banco de Sabadell SA-Anteils am 09.02.2026 auf 3,28 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 741,75 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA belief sich zuletzt auf 15,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at