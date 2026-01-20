IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banco de Sabadell SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit Banco de Sabadell SA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,35 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7 382,035 Banco de Sabadell SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,21 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 23 703,71 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 137,04 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA belief sich zuletzt auf 16,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at