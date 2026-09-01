Banco de Sabadell Aktie

Banco de Sabadell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34

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Banco de Sabadell SA-Investment 01.09.2026 10:03:56

IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banco de Sabadell SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Banco de Sabadell SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,22 EUR. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 819,954 Banco de Sabadell SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 978,89 EUR, da sich der Wert einer Banco de Sabadell SA-Aktie am 31.08.2026 auf 3,63 EUR belief. Mit einer Performance von +197,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Banco de Sabadell SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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